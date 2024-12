Licola, caos al circo Orfei: leoni si ribellano all’addestratore. Bambini scappano terrorizzati

Momenti di paura allo spettacolo del circo Orfei tenuto a Licola, nel comune di Giugliano. Un video condiviso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli mostra uno scontro all’interno della gabbia dei leoni tra l’addestratore e gli animali.

Licola, caos all circo Orfei: leoni si ribellano all’addestratore. Bambini scappano terrorizzati

Non è chiaro cosa sia successo prima. Da ciò che è possibile ricostruire in base alle immagini della clip, l’addestratore perde il controllo della situazione e i felini non rispondono più ai suoi ordini. L’uomo è così costretto a ricorrere alla forza: prima scaraventa la pedana in metallo contro gli animali; poi ne frustra uno per indurlo a prendere posizione.

Intanto dalla platea i bambini urlano terrorizzati, qualche famiglia scappa spaventata. Per fortuna non si sono registrati incidenti. Il filmato però ha scatenato subito l’indignazione social di animalisti e non. C’è chi chiede di vietare spettacoli del genere in Italia e chi consiglia di boicottare eventi che abbiano animali in gabbia per protagonisti.