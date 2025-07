La UILTuCS Campania proclama due ore di sciopero, dalle 11:00 alle 13:00 di mercoledì 30 luglio 2025, presso il punto vendita Dodecà – Multinvest S.r.l., sito nel centro commerciale “Le Aquile”, Via Provinciale Pomigliano 123 – Sant’Anastasia (NA).

La mobilitazione nasce in risposta a un licenziamento ingiustificato, che la nostra organizzazione considera strumentale, privo di fondamento reale e lesivo della dignità personale e sindacale.

Licenziamento ingiustificato al Dodecà di Sant’Anastasia: proclamate due ore di sciopero e presidio di protesta

Il provvedimento arriva immediatamente dopo che, per il tramite della nostra organizzazione sindacale, erano state segnalate gravi problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il punto vendita, con regolare denuncia presentata al competente Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL).

Tale tempistica solleva gravi interrogativi sull’intento ritorsivo del licenziamento e conferma la necessità di una risposta ferma e collettiva.

Con questa azione sindacale intendiamo:

Denunciare pubblicamente un provvedimento che appare come una vera e propria rappresaglia nei confronti di una lavoratrice impegnata nella difesa dei diritti propri e dei colleghi;

Esprimere piena solidarietà alla lavoratrice colpita;

Ribadire con forza il diritto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il diritto di ogni lavoratore a denunciare condizioni rischiose senza timore di subire conseguenze;

Rivendicare il rispetto delle libertà sindacali, della dignità dei lavoratori e del diritto al lavoro.

Durante lo sciopero si terrà un presidio democratico e pacifico all’ingresso del punto vendita, per coinvolgere la cittadinanza e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un episodio che rappresenta un inquietante precedente per tutti i lavoratori.

La UILTuCS Campania non resterà in silenzio di fronte a chi tenta di zittire il dissenso e reprimere la partecipazione sindacale.

Invitiamo lavoratrici, lavoratori, cittadini e rappresentanti delle istituzioni a unirsi a questa battaglia in difesa dei diritti, della sicurezza e della dignità sul lavoro.