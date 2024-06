Sarà rinominata e dedicata a Giuseppe di Matteo, rapito all’età di 12 anni e brutalmente ucciso dalla mafia nel 1993, quella che un tempo era “Villa Zagaria” a Varcaturo.

Lo spazio, confiscato e poi restituito alal collettività, sarà inaugurato lunedì 1 luglio alla presenze del Prefetto Michele di Bari, dell’assessore alla legalità della regione Campania Mario Morcone e del sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi.

L’ex Villa Zagaria, oggi vila Giuseppe di Matteo, si estende su un’area di oltre 10.000 mq e rappresenta un simbolo di riscatto e rinascita. Il sito è diviso in due parti principali: il parco urbano e un futuro asilo nido comunale.

Il Nuovo Parco Urbano a Varcaturo

Il parco urbano, che copre circa 8.000 mq dell’area totale, è stato progettato pensando alle famiglie e ai giovani della zona. Circa 6.000 mq sono dedicati a un parco verde attrezzato con giochi per bambini, mentre 700 mq sono stati destinati a un campetto polivalente, adatto a diverse attività sportive. Il parco include anche un parcheggio di 1.000 mq, che servirà sia il parco stesso sia il futuro asilo nido.

L’accesso al parco avviene da via Madonna del Pantano, attraverso un viale preesistente di quasi 100 metri che funge da unico ingresso. Oltre agli spazi gioco, il parco è arricchito da aree tematiche per l’intrattenimento, zone dedicate al fitness, e aree di sosta con panchine, perfette per il relax.