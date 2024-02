Fece recapitare alla Procura di Catanzaro una lettera di minacce di morte all’allora procuratore Nicola Gratteri. Il presunto autore è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile insieme ai colleghi calabresi: si tratta di Salvo Gregorio Mirarchi, 33 anni, indagato per minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato eseguito a Salerno.

Lettera con minacce di morte al Procuratore Gratteri, un arresto a Salerno

Le indagini sono partite da una missiva giunta in Procura a Catanzaro nella quale un anonimo formulava gravi minacce nei confronti di Gratteri, oggi procuratore di Napoli ma all’epoca in carica alla Procura calabrese, e di un suo pm se non fosse stato liberato l’attuale indagato entro la fine del 2023.