Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style, avrebbe trovato di nuovo l’amore. Su Instagram ha infatti pubblicato una foto che la ritrae con un uomo che, a quanto pare, sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, ha trovato l’amore

Si tratta di Vincent Arena, un personaggio noto nel mondo della produzione musicale, con il quale si mostra sui social per la prima volta, dopo che si vociferava i due fossero piuttosto intimi. Un selfie in macchina e uno scatto di due mani che si intrecciano, unica didascalia una parola accompagnata da un cuore, ovvero “Tu”.

Nient’altro che possa dare ulteriori indizi sulla loro presunta relazione, tuttavia sembra che Letizia Porcu abbia voluto pubblicare due foto che lascino intendere quello che agli occhi dei seguaci più attenti è l’inizio di un nuovo amore, dopo la rottura con Federico Lauri avvenuta lo scorso ottobre.

Chi è Vincent Arena

Il nome di Vincent Arena è abbastanza noto nell’ambito della musicale internazionale. Conosciuto come dj, produttore e anche compositore, come si legge anche nella sua biografia su Instagram, dove è seguito da 130mila persone, lavora come produttore musicale anche per case importanti come Marvel e Disney e nella sua carriera ha guadagnato anche certificazioni doro e platino. Stando alle classifiche pubblicate da Spotify, il 2022 è stato per il producer un anno pieno di soddisfazioni, con i suoi brani che hanno superato il milione di stream e le 96 ore d’ascolto.