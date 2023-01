Non ha perso occasione per far sapere a tutti il suo pensiero sulla presunta omosessualità di Federico Fashion Style. Sonia Bruganelli, opinionista al Gf Vip, ha commentato sui suoi profili social il pettegolezzo che vede protagonista il parrucchiere di Arienzo, riprendendo un articolo del noto sito di gossip “Biccy”.

“Federico Fashion Style sta con un uomo?”. Interviene Bruganelli

Finora, l’hairstylist dei vip ed ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha mai dichiarato espressamente quale sia la sua sessualità, lasciando sempre vaghi come: “Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio“. Frase rilasciata in un’intervista con il giornale Nuovo e che è bastata ad alcuni osservatori e followers di Federico Lauri per avere una conferma circa un’eventuale vita parallela.

Tra chi la pensa così, infatti, c’è anche Sonia Bruganelli che ha dedicato una delle sue ultime stories Instagram proprio alle voci di omosessualità sul parrucchiere più famoso d’Italia. In risposta al titolo di un articolo di Biccy sul fatto che Federico Fashion Style possa essere gay, Sonia ha commentato pungente: “Sono sconvolta, non lo avrei mai detto”. Un commento, quello dell’opinionista del Grande Fratello, che non è passato inosservato ma che, per ora, non è stato ancora ripreso dal diretto interessato.

Il parrucchiere in caserma per denunciare l’ex compagna

Ultimamente il parrucchiere di Anzio è stato al centro dell’attenzione per via del divorzio con la moglie Letizia Porcu. Durante le festività natalizie, Federico Lauri aveva postato una foto che lo ritraeva dinanzi ad una caserma dei Carabinieri. Il motivo? Pare che l’ex compagna non avesse rispettato l’accordo coniugale che prevede che la figlia trascorra le vacanze e alcuni giorni della settimana con il papà. In occasione della Epifania, il parrucchiere di Anzio avrebbe dovuto passare la festa della Befana con la piccola ma quando è andata a prenderla a casa dell’ex moglie non l’ha trovata. E così si è diretto al comando dei Carabinieri di Anzio per sporgere denuncia contro la donna.

In una serie di stories su Instagram il parrucchiere 33enne aveva documentato quello che stava succedendo, perfino l’arrivo in caserma. “Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!”, aveva scritto Lauri. E, riferendosi all’ex compagna, aveva aggiunto: “A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai non lo fai a me ma a una piccola anima innocente”.https://www.teleclubitalia.it/federico-fashion-style-befana-dai-carabinieri-denuncia-lex-moglie-e-si-sfoga-sui-social/

L’ultimo post di Federico: “Prima o poi vi dirò la verità”

Poi, pochi giorni fa, ha pubblicato un video in cui afferma di voler raccontare ai suoi fan tutta la verità. “Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre. Il 2023 sarà un anno di rinascita. Un anno di rinascita non solo per i cambiamenti che avrò, ma anche lavorativamente con i progetti e le sorprese che ho per tutti voi. Non vi voglio dire nulla perché ci sono i gufi che gufano dietro. Ci stanno questi gufi che guardano le storie e poi gufano”.