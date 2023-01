La sede di Giugliano di Leroy Merlin cerca personale. La nota azienda di distribuzioni cerca nuovo organico da inserire nella struttura di Via Santa Maria a Cubito, nel parco commerciale Grande Sud.

Tra i profili aperti ci sono quelli per la ricerca di Venditore specialista, artigiani professionisti, architetti, hostess e steward. Tutti i profili aperti sono consultabili sul sito di Leroy Merlin. Tramite lo stesso è possibile inviare anche la propria candidatura.

Leroy Merlin a Giugliano cerca personale: basta anche solo il diploma

Stage Area Vendita

Attività

Accoglierai tutti i Clienti in maniera solare, empatica ed omnicanale

Semplificherai e renderai autonomo l’atto di acquisto al Cliente

Adeguerai la disponibilità del prodotto in base alle vendite dei prodotti

Presenterai i lineari secondo le regole merchandising del prezzo e dei servizi e manterrai la gamma sempre aggiornata in base alla strategia di Leroy Merlin

Svolgerai azioni atte alla cura del patrimonio aziendale.

Requisiti

Diploma e/o laurea

Digital Culture e conoscenza applicativi informatici.

Competenze

Passione per il prodotto

Dinamicità e proattività

Capacità comunicative

Disponibilità richiesta: Inserimento all’interno dello Store che prevede l’ apertura 7 giorni su 7, con un orario continuativo dalle ore 06.00 alle ore 21.30. Contratto previsto : stage di inserimento / reinserimento lavorativo .

La catena francese di negozi per il bricolage e il fai-da-te seleziona inoltre artigiani professionisti per numerose opportunità di lavoro. Nello specifico, la ricerca è rivolta ad artigiani singoli e imprese edili interessati a lavorare in partnership con Leroy Merlin. Le candidature sono aperte per

Falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti

Idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari

Imprese edili per progetti di ristrutturazione

Montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole

Quali sono i requisiti per candidarsi?

Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi)

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata)

Assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità)

Come funziona la collaborazione?

Il contratto consiste in una Collaborazione Non Esclusiva con Leroy Merlin. I clienti te li troviamo noi, ma sarà la tua impresa a gestire completamente il rapporto con loro. I materiali che serviranno per effettuare i lavori li forniamo noi e il loro ritiro per l’installazione viene fatto presso il punto vendita Leroy Merlin. Cosa aspetti? Invia la tua candidatura.