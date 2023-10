È dal 1 ottobre che non si hanno più notizie di Leonardo Franco, 43enne napoletano che vive in Messico. A renderlo noto è la famiglia che nelle scorse ore si è rivolta anche programma radiofonico “La Radiazza”, condotto da Gianni Simioli su Radio Marte, per chiedere aiuto.

Leonardo scomparso da 15 giorni in Messico: l’appello della famiglia

Il 43enne ha parlato l’ultima volta con il padre circa due settimane fa poi più nulla. Da allora il cellulare risulta staccato. La sorella ha però spiegato di aver ricevuto una telefonata nella quale qualcuno ha detto che Leonardo sarebbe stato rapito. Da qui la sempre più crescente preoccupazione dei familiari.

Secondo quanto spiegato dalla famiglia, Leonardo (detto Nardo), vive a Léon, nello stato di Guanajuato, nel cuore della repubblica federale messicana. L’uomo ha residenza in Messico, dove è sposato e divorziato. Domenica 1° ottobre, attorno alle due ora italiana, ha parlato al telefono col padre, con il quale ha avuto una conversazione definita “molto breve”.

Inoltre, è scomparsa anche l’automobile: una Fiat Argo color blu elettrico, targata RHB 1809, con la quale potrebbe essersi allontanato. Il padre ha denunciato la scomparsa anche perché nell’ultima telefonata Leonardo è sembrato particolarmente evasivo. Già mobilitata l’ambasciata italiana in Messico, che si è attivata per le ricerche. Del caso si occuperà nei prossimi giorni anche la trasmissione “Chi l’ha visto”. Una sparizione che fa tornare alla mente, seppur in circostanze diverse, quella di altri tre napoletani scomparsi in Messico nella città di Tecalitlán, nello stato messicano di Jalisco, il 31 gennaio 2018 e dei quali non si è mai più saputo più nulla.