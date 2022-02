Leonardo De Amicis ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nell’edizione trionfale del 2022. Volto noto anche della televisione, ha riscontrato un grande successo sia in Italia che all’estero.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Leonardo De Amicis: chi è, età, figli, compagna

Leonardo De Amicis è nato a Roma il 1° Gennaio del 1963, sotto il segno del Capricorno. Ha 59 anni e, sin da piccolo, si è avvicinato alla musica: a partire dagli anni ottanta, ha intrapreso una lunga serie di collaborazioni con artisti famosissimi.

In merito alla vita privata, non si hanno particolari informazioni a disposizione: Leonardo è molto riservato, per cui non è noto se abbia una compagna e dei figli.

Leonardo De Amicis: carriera, Sanremo

Leonardo De Amicis ha svolto il ruolo di direttore d’orchestra in un numero incredibile di trasmissione televisive, tra le quali proprio il Festival di Sanremo.

In un’intervista, ha raccontato l’edizione 2022 della kermesse sanremese dal suo punto di vista: “Quest’anno c’era di nuovo il pubblico, ma ovviamente l’attenzione e i controlli sono stati massimi. Per fortuna è andato tutto bene e abbiamo chiuso un’edizione, a mio avviso, straordinaria. È stata la giusta chiusura di un triennio dall’impronta di un grande conduttore e direttore artistico, qual è stato Amadeus, che è stato in grado di fare di Sanremo il vero palcoscenico della musica italiana a 360 gradi“.

Nella stessa intervista, Leonardo De Amicis ha evidenziato che il successo del Festival di Sanremo 2022 sia legato al fatto che sul palco sono saliti artisti di ogni generazione: “Sanremo, ora, è un palcoscenico ambito a livello mondiale. Dai Maneskin in poi, si parla solo di Sanremo e ciò è straordinario. È questa la vera vittoria del Festival di Amadeus, che ha saputo interpretare il passaggio generazionale, anche e soprattutto in fatto musicale“.

Leonardo De Amicis: Instagram

Leonardo De Amicis ha un suo account Instagram, seguito da quasi 5mila followers, con cui condivide prettamente scatti inerenti alla sua carriera.