Il Giugliano strappa un’importante vittoria fuori casa a Taranto e conquista il quarto posto del girone C di Lega Pro. Decisivo il gol di Rizzo al 45esimo del secondo tempo.

Giugliano batte il Taranto fuori casa

Inizia la gara. Primo quarto d’ora di studio, ma privo di occasioni da rete. Al 34′ prima occasione della gara, con gli ospiti che sfiorano il vantaggio. Sinistro di Poziello Ciro, salvataggio sulla linea della difesa rossoblù. Termina il primo tempo con il risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Al 7′ sinistro di Piovaccari, palla fuori. Al 20′ ci prova il Taranto con il neo entrato La Monica, nulla di fatto. Al 22′ buona azione degli ospiti, la palla arriva sui piedi di Gomez, che con il destro non centra il bersaglio grosso. Al 39′ ospiti vicino al vantaggio con un colpo di testa di Nocciolini, bravissimo Vannucchi. Al 45′ Giugliano in vantaggio, con Rizzo che di sinistro batte Vannucchi: è 0-1. Termina la gara con il successo per la squadra di Di Napoli.