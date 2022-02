Lea – Un altro giorno è la nuova serie tv in onda su Rai1 da martedì 8 febbraio per quattro prime serate. Protagonisti sono Anna Valle e Giorgio Pasotti, insieme ad un cast corale pronto a sorprendere e far affezionare i telespettatori. Scopriamo la trama, il cast e i personaggi della fiction.

Lea – Un altro giorno: trama

Lea – Un altro giorno è un medical drama, ambientato nella città di Ferrara, che segue la storia di Lea, un’infermiera di pediatria che rientra al lavoro dopo un anno di aspettativa. La donna, interpretata da Anna Valle, ha dovuto affrontare la perdita di un bambino e la fine del suo matrimonio.

Decide però di ricominciare a vivere, riuscendo a trasformare il suo dolore in un dono che le permette di stare in empatia in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e i loro familiari. Oltre al lavoro, si troverà anche divisa tra due uomini, il suo ex marito Marco, interpretato da Giorgio Pasotti, che è diventato primario del reparto di pediatria dove lavora e Arturo, ruolo ricoperto da Mehmet Günsür, affascinante padre single di una bambina.

Nel reparto di pediatria, viene accolta con affetto dalle altre infermiere: Rosa, la sua migliore amica che è sempre pronta ad aiutare tutti e che la ospita nel suo casale; Favilla, all’apparenza cinica ma dal cuore grande; Olga, allegra e sempre in cerca dell’uomo giusto; Michela, tirocinante di origini nigeriane che ha colpito il cuore di Pietro, giovane e promettente pediatra.

Lea – Un altro giorno: cast e personaggi

Ecco il cast di attori e i rispettivi personaggi che interpretano nella serie tv Lea – Un altro giorno.

Anna Valle è Lea Castelli, un’infermiera pediatrica, che svolge il suo lavoro con grande passione e riesce a stabilire un rapporto diretto con i suoi piccoli pazienti. Da sempre molto empatica, Lea ha affrontato un dolore che l’ha resa ancora più sensibile: ha perso un bimbo all’ottavo mese di gravidanza, scoprendo inoltre di non poter avere altri figli. Questo dramma ha distrutto il suo matrimonio con Marco, un pediatra talentuoso che lavora nello suo stesso reparto. Decisa a reagire e riprendersi la sua vita, Lea è pronta a vivere nuove esperienze e anche a innamorarsi.

Giorgio Pasotti è Marco Colomba, primario di pediatria, chirurgo ed ex marito di Lea. Il loro matrimonio si è concluso dopo la perdita del figlio che aspettavano: Marco non è riuscito a sostenere Lea, buttandosi prima nel lavoro, poi in un’altra relazione. Nonostante sia un medico appassionato, nasconde la sua fragilità dietro un atteggiamento che può apparire freddo e distaccato, anche sul lavoro. Il ritorno di Lea gli farà capire chi è la donna che ama veramente e forse gli darà la possibilità di rimediare agli errori del passato.

Mehmet Günsür è Arturo Minerva, musicista, chitarrista e bassista, nato in Turchia dove ha vissuto fino a vent’anni. Ha fatto tournée in tutto il mondo fino a quando non è nata Martina, figlia di un rapporto occasionale con una ragazza conosciuta dopo un concerto, che ha abbandonato la bambina in tenera età. Ora abita con la piccola in una casa in campagna, poco fuori Ferrara. È un uomo diretto, generoso e solare e, quando incontra Lea, se ne innamora a prima vista.

Cloe Günsür è Martina: ha 8 anni ed è la figlia di Arturo. Non sa che la mamma l’ha abbandonata da piccola e continua ad aspettarla. Ha un bellissimo rapporto con il papà e si affeziona molto velocemente a Lea.

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano, ginecologa, la nuova compagna di Marco. Lavora nello stesso ospedale ed è stata la migliore amica di Lea. Segretamente innamorata di Marco dai tempi dell’università, si è avvicinata a lui durante la crisi matrimoniale con Lea. Dispiaciuta per la fine dell’amicizia con Lea, è al contempo disposta a fare qualsiasi cosa per tenere Marco accanto a sé.

Daniela Morozzi è Rosa Nibbi, caposala del reparto di pediatria. E’ una cara amica di Lea, la sua confidente e consigliera. La ospita nella grande casa di campagna dove vive con il marito e i figli Dante, Giulia e Paolino.

Jerry Mastrodomenico è Donato Nibbi, marito di Rosa e operatore sanitario nello stesso ospedale dove lavora la moglie.

Rausy Giangarè è Michela Idiong, infermiera tirocinante, nata a Ferrara da una famiglia di immigrati: dopo la morte della madre, si prende cura del fratello adolescente, Luca.

Primo Reggiani è Pietro Verna, giovane pediatra: amico di Marco che considera il suo mentore, viene da una famiglia benestante e si sta per sposare con Enrica, figlia del proprietario di un’importante clinica privata dove dovrebbe iniziare a lavorare dopo il matrimonio. Si innamora di Michela, stravolgendo i suoi progetti di vita.

Marina Crialesi è Olga Francesio, infermiera pediatrica: una ragazza ricca di energie, sempre alla ricerca di un nuovo amore.

Manuela Ventura è Favilla Mancuso, infermiera efficiente, ma scontrosa soprattutto con le colleghe. Dietro a un carattere così duro, in realtà, si nasconde un cuore tenero.

Sebastiano Amodeo è Kolja, un bambino dolce e intelligente, nato in Russia, adottato da una coppia di Ferrara. Quando si scopre che ha un tumore alle ossa, la famiglia crolla e non si sente in grado e dargli il supporto di cui avrebbe bisogno. Lea si lega profondamente al piccolo paziente, tanto da desiderare di fargli da madre.

Rosa Barbolini è Viola, una ragazzina affetta da una grave malattia ai reni, non avendo mai avuto l’opportunità di vivere un’infanzia normale. In reparto troverà veri amici e anche il primo amore.