«Le persone non nascono tutte uguali. È una grande verità che scoprii a quattro anni. E fu la mia prima, e ultima, amara delusione». Con questa battuta di Izuku Midoriya si apre il manga My Hero Academia. È anche il punto di partenza del viaggio di Alberto Rossetti, psicoanalista e psicoterapeuta, nel mondo dei manga e delle serie tv, prodotti culturali amatissimi dai ragazzi, spesso snobbati dagli adulti. Per Rossetti diventano, invece, uno straordinario luogo di incontro e conoscenza della “generazione Z”, quella degli zoomer, i ragazzi nati a cavallo tra i due millenni.

I manga, i videogiochi e le serie tv raccontano infatti i ragazzi di oggi – cosa vivono, cosa pensano, in cosa credono – e, al tempo stesso, a partire da quelle storie gli adolescenti si formano.

Così spiega Rossetti: “Grazie ai manga e alle serie TV ho affrontato i temi principali di qualsiasi adolescenza. La costruzione dell’identi­tà, che non può che partire da una crisi più o meno evidente, e l’importanza delle relazioni; la scoperta della propria e altrui unicità e la difficoltà di fare spazio alla diversità, in una società sempre più paranoica e chiusa su se stessa che vede nelle diffe­renze un pericolo e non una risorsa; il rapporto con il proprio corpo in trasformazione e la sessualità, temi al centro della vita dei ragazzi e, non a caso, delle serie TV e dei manga che consu­mano; il rapporto con gli adulti e le tematiche sociali che sem­brano interessare i ragazzi molto più di quello che potremmo immaginare” (dal testo).

Alberto Rossetti, Psicoterapeuta e psicoanalista, si occupa della clinica dell’adulto e dell’adolescente. È membro della redazione Mama.mo.it e autore dei volumi Tutti a casa.

Amici, scuola, famiglia: cosa ci ha insegnato il lockdown? (Feltrinelli, 2020), I giovani non sono una minaccia. anche se fanno di tutto per sembrarlo (Città Nuova, 2019) e, con Simone Cosimi, di Nasci cresci, posta. I social network sono pieni di bambini, chi li protegge? (Città Nuova, 2017) e Cyberbullismo (Città Nuova, 2018).