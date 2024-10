Le mani di dirigenti e imprenditori sugli appalti per il verde: 9 arresti tra Caserta e San Nicola La Strada

Un vero e proprio cartello per garantire l’affidamento degli appalti per la manutenzione del verde pubblico sempre alle stesse ditte. Sono 23 gli indagati e ben nove gli arresti eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta nei confronti di appartenenti alla pubblica amministrazione e imprenditori operanti nei Comuni di Caserta e di San Nicola la Strada.

Cartello tra dirigenti comunali e imprenditori per assicurarsi gli appalti: 9 arresti tra Caserta e San Nicola La Strada

L’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha per oggetto gli appalti per la manutenzione del verde pubblico nei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada, per i quali imprenditori e dipendenti comunali avrebbero formato una sorta di cartello in modo da far aggiudicare gli affidamenti alle stesse ditte. Tra i reati contestati la corruzione e la turbativa d’asta, mentre tra le persone coinvolte figurano il dirigente comunale di Caserta Franco Biondi, già arrestato nel giugno scorso, e suo fratello Giulio, dirigente di vertice a San Nicola la Strada fino ad un anno fa, quando è andato in pensione. In manette anche gli imprenditori Francesco Cerreto e Domenico Natale.

Iscritti nel registro degli indagati 23 tra imprenditori e dipendenti pubblici. Per tutti la Procura diretta da Pierpaolo Bruni aveva chiesto misure cautelari tra carcere e domiciliari, ma il Gip ancora prima di emettere le misure oggi eseguite aveva ritenuto che solo per 14 indagati sussistessero le esigenze per concedere il provvedimento restrittivo, e così solo per loro aveva disposto gli interrogatori preventivi ai sensi della nuova legge Nordio, che si sono tenuti il 17 e 18 ottobre scorsi.