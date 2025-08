Tre rivendite di tabacchi, del valore complessivo di circa un milione di euro, sono state sequestrate questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta nei comuni di Santa Maria Capua Vetere e Bellona. Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda sette persone indagate per trasferimento fraudolento di valori.

Le mani del clan dei Casalesi sulle tabaccherie: sequestrate tre rivendite da un milione di euro

L’indagine, condotta dalla Compagnia di Santa Maria Capua Vetere con il supporto del Nucleo Investigativo di Caserta, ha permesso di ricostruire attività illecite svolte tra gennaio 2021 e dicembre 2022. Al centro dell’inchiesta vi è un uomo già condannato in secondo grado come concorrente esterno del clan camorristico “Amato”, federato con il clan dei Casalesi.

Secondo gli investigatori, per evitare sequestri e misure di prevenzione patrimoniale, l’indagato avrebbe intestato fittiziamente le rivendite ad altre persone, continuando a gestirle e a incassarne i profitti. Parte dei guadagni sarebbe stata destinata ai clan. Le indagini avrebbero inoltre accertato che lo stesso soggetto aveva procurato slot machine da installare, in regime di monopolio, in diversi esercizi commerciali di Santa Maria Capua Vetere, generando ulteriori introiti per le organizzazioni criminali.