A Macerata Campania, Domenica 11 Febbraio sarà dedicata completamente al festeggiamento del ‘Carnevale 2024’. Dalle ore 10 alle 12 ci sarà il classico corteo di Carnevale che percorrerà le strade cittadine. Nel pomeriggio, dalle 16, si esibiranno in Via Matteotti un gruppo di Artisti di Strada mentre dalle 17 in Piazza De Gasperi sarà allestito un DJ set con Tommaso Fichele ed organizzata l’animazione per i bambini, trasformando la piazza in una enorme pista da ballo.

In serata in Piazza De Gasperi lo spettacolo di Consiglia Morone con Musica Live dagli anni ’80 ai giorni nostri introdurrà l’esibizione, a partire dalle 20, del noto trio di cabaret ‘I Ditelo Voi’, famoso per le partecipazioni alle trasmissioni nazionali ‘Made in Sud’ e ‘Colorado Cafè’.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Macerata Campania, guidato dal commissario prefettizio Savina Macchiarella, con la collaborazione della NGO accreditata UNESCO “Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa”, l’Associazione “Le Mani Unite”, il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Macerata Campania, l’Associazione “La vita è bella” e MP Management.

«Ci apprestiamo a vivere il Carnevale – commenta così il direttore artistico Vincenzo Capuano – con l’obbiettivo di creare un momento di socialità e aggregazione che porti in piazza tantissimi giovani e faccia ricevere “lo struscio” domenicale a cui eravamo abituati fino all’inizio degli anni 2000. Un grazie infinite va a tutte le persone che instancabilmente hanno lavorato alla realizzazione di questa lunga giornata di divertimento».

L’evento rientra nel Progetto ‘Le Feste del Fuoco’ – Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale – con capofila il Comune di Macerata Campania e partner i Comuni di Casagiove, Castel Morrone, Marcianise, Recale e San Nicola la Strada.