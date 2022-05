E’ senza peli sulla lingua Raffaella Fico. La showgirl napoletana, ex fidanzata di Mario Balotelli, è tornata in televisione con il nuovo fidanzato Piero Neri. Ha ammesso che ha un’esigenza particolare: vuole fare sesso ogni giorno. Per fortuna la passione tra lui e Piero, da circa un anno, è alle stelle. E il partner riesce a soddisfare le sue esigenze.

Raffaella Fico torna in tv: “Voglio fare sesso ogni giorno”

La Fico ha concesso una lunga intervista senza freni a “Le Iene”, il programma in onda su Mediaset. Ha snocciolato molti dettagli sulla sua vita intima e ha raccontato quanto sia intenso il rapporto tra i due sotto le lenzuola. “Piero sa che voglio fare sesso tutti i giorni. Tra una cena romantica e una notte bollente, preferisco la seconda”. La posizione preferita? “Quella del cammello”, ha risposto il compagno.

La coppia ha poi ammesso che i due l’hanno fatto ovunque. Nel bagno del dentista, durante una visita di controllo. E poi in auto, in spiaggia, in un bagno pubblico. Quando avete fatto l’amore l’ultima volta? “Ieri sera” è la risposta entusiasta di entrambi i fidanzati, in coro. Quante volte lo fate a settimana? “Tutti i giorni” la risposta all’unisono. Durata media del vostro rapporto sessuale? “Sei abbastanza esigente, un po’ di impegno ci vuole…”, confessa Piero davanti alle telecamere, rivolgendosi alla compagna.

Ma chi è Piero Neri?

Non lo conoscono in molti. Si tratta però di un imprenditore, 45 anni. E’ un ricco erede di un’attività mercantile di Livorno ed ha iniziato a frequentare l’ex fiamma di Balotelli nell’estate del 2021. Nel giro di pochi mesi la loro relazione sentimentale è decollata. Le sue intenzioni sembrano serie, tanto che Piero ha conosciuto anche Pia, la figlia di Raffaella. Negli ultimi mesi hanno anche parlato di matrimonio. Intanto a “Le Iene” hanno preso un impegno formale: con un contratto si sono impegnati reciprocamente a non fare sesso con nessun altro per tutta la vita qualora dovessero lasciarsi.