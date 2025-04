Lavori tra la circumvallazione e l’asse perimetrale di Melito: restringimenti e chiusure

Da oggi lunedì 7 aprile 2025 alcune strade provinciali – in particolare la S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la S.P. 500 “Asse perimetrale di Melito” – sono interessate da attività di manutenzione che comportano lievi modifiche alla viabilità: in alcuni casi semplici restringimenti di carreggiata in alcuni tratti, in altri la chiusura temporanea di una rampa di accesso ricadente nel comune di Casoria con l’indicazione di un percorso alternativo.

Lavori tra la circumvallazione e l’asse perimetrale di Melito: restringimenti e percorsi alternativi

– S.P. 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” nella località Cittadella, comune di Casoria, altezza Km dal 27+600 circa

Rampa A direzione via Lufrano – chiusura dal 7 al 18 aprile 2025 (7.30-18.30)

Rampa D direzione via Lufrano/ Cercola /Casalnuovo – restringimento carreggiata dal 22 al 24 aprile 2025 (7.30-18.30) e dal 28 al 30 aprile 2025 (7.30-18.30)

Le Rampe A e D della SP1 Circumvallazione Esterna di Napoli, per tutto il mese di aprile 2025, saranno interessate da lavori all’altezza Km dal 27+600 circa nella località Cittadella, ricadente nel Comune di Casoria, e al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza appropriata sia per gli addetti dell’impresa appaltatrice, sia per l’utenza veicolare, si sono predisposte modifiche alla viabilità. In particolare, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della Rampa A direzioni via Lufrano dalle ore 7:30 del 7 aprile 2025 alle ore 18:30 del 18 aprile 2025.

Per gli utenti è stato predisposto un percorso alternativo, opportunamente segnalato, dalla S.P. 1 in direzione Volla: procedere in direzione Sud, prendere svincolo Napoli per Poggiomarino, immettersi su via Nazionale delle Puglie, fare inversione e svoltare leggermente verso destra e immettersi su via Lufrano.

Nessun percorso alternativo si è reso necessario per i lavori che interessano la rampa D in direzione di via Lufrano/Cercola/Casalnuovo: qui si procederà semplicemente a una parzializzazione, ovvero a un restringimento di carreggiata, dalle ore 7:30 del 22 aprile 2025 alle ore 18:30 del 24 aprile 2025 e dalle ore 7:30 del 28 aprile 2025 alle ore 18:30 del 30 aprile 2025.

– S.P. 1 “Circumvallazione esterna di Napoli”, dal km 7+000 al km 8+000 e dal Km 23+000 al Km 24+100 – restringimento carreggiata in entrambe le direzioni

Dal 7 all’11 aprile 2025 (dalle 7.00 alle 18.00)

Per eseguire le attività di manutenzione in sicurezza si è disposta la parzializzazione temporanea della carreggiata della S.P. 1 “Circumvallazione esterna di Napoli” in entrambe le direzioni di marcia, per tutta questa settimana da oggi lunedì 7 aprile fino a venerdì 11 aprile, dalle 7 del mattino alle 18 in due diversi tratti: dal km 7+000 al km 8+000, che ricade nel territorio di Giugliano e Lago Patria, e dal Km 23+000 al Km 24+100, che ricade nel territorio di Casoria.

– SP500 Asse perimetrale di Melito dal Km 1+700 al Km 3+000- restringimento carreggiata in entrambe le direzioni

Dal 7 all’11 aprile 2025 (dalle 7.00 alle 18.00). Anche in questo caso, si procede solo a un restringimento di carreggiata, durante l’orario diurno (dalle 7 del mattino alle 18) in entrambe le direzioni, per tutta la settimana in corso, da oggi lunedì 7 aprile a venerdì 11 aprile per il chilometraggio indicato che ricade nel comune di Melito.

“La Città Metropolitana di Napoli prosegue il suo lavoro di manutenzione sulle strade di propria competenza, attraverso lo strumento dell’accordo-quadro che permette di intervenire con celerità laddove necessario, cercando di limitare al minimo i disagi degli automobilisti assicurando ad essi e alle imprese esecutrici le massime condizioni di sicurezza” afferma il consigliere metropolitano delegato in materia di Viabilità Dionigi Gaudioso.