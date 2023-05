Al via le riprese della nuova stagione di Doc-Nelle tue mani. La serie tv è arrivata al suo terzo capitolo, che sarà trasmesso non prima del prossimo anno in tv.

Tra vecchie conferme, dal protagonista Luca Argentero, a Matilde Gioli e Sara Lazzaro, non mancano anche i nuovi arrivi e nel cast compare anche Giacomo Giorgio, come svelato da alcune storie pubblicate sui social.

Giacomo Giorgio tra gli attori di DOC

Un video pubblicato da una pagina fan e condiviso sul suo profilo dall’attore, riprende il primo incontro che anticipa l’inizio delle riprese della serie, con gli attori e il regista riuniti per una prima lettura dei copioni. Dal filmato s’intravedono Matilde Gioli, Beatrice Grannò e in lontananza quello di Giacomo Giorgio, intento ad ascoltare, mentre sul finire della ripresa compare il volto di Luca Argentero.

Non è chiaro se il giovane attore sarà presente per l’intera stagione o per la durata di qualche episodio. Senza dubbio lo vedremo nella quarta stagione della serie di Rai2 e anche in un nuovo prodotto firmato Rai, ovvero Per Elisa, sul caso di Elisa Claps.