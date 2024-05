È Milena Del Piano la 19enne morta nell’incidente stradale a Villa Literno insieme a Dimitri e Robert

Si chiama Filomena Del Piano, la 19enne di Aversa, morta nel tragico incidente frontale a Villa Literno, in via Dune, tra la notte di sabato e di domenica. Insieme a lei hanno perso la vita Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, originario di Villa Literno e noto per la sua partecipazione alla prima edizione del reality “Il Collegio” su Rai 2, e Robert Banica, 23 anni, anche lui di Villa Literno.

L’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi si è scontrata frontalmente con una 500 X, occupata da un uomo e una donna di 49 e 54 anni, residenti a Casapesenna. Quest’ultimi sono rimasti feriti insieme a un 21enne di Giugliano.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto hanno estratto i giovani dalle lamiere, ma il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Filomena, conosciuta da tutti come “Milena”, avrebbe compiuto 20 anni a novembre. Ad Aversa, dove risiedeva, era molto conosciuta: suo padre, Antonio Del Piano, è titolare di una ferramenta locale e la famiglia è particolarmente legata alla parrocchia di Sant’Antonio al Seggio.

Le parole dell’ex sindaco di Aversa

La scomparsa di Milena e dei suoi amici è una ferita profonda nel cuore di Aversa. L’ex sindaco, Alfonso Golia, ha espresso vicinanza alla famiglia della giovane attraverso un post sui social: “Oggi è il momento del dolore, del silenzio e della preghiera. Da ex Sindaco della città di Aversa e da padre, sento il bisogno di esprimere tutta la mia vicinanza ed il mio cordoglio alla famiglia del Piano ed agli amici per questa tragedia che colpisce tutti noi. Una giovane vita spezzata troppo presto, non è giusto e non dovrebbe mai accadere. Addio Milena, continua a sorridere da lassù per tutti noi”.