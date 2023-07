È stata lasciata diverse ore fuori al balcone sotto il sole cocente: così è morta una cagnolina nel padovano.

Lasciata fuori al balcone, cagnolina muore sotto il sole cocente

I guaiti dell’animale avevano richiamato l’attenzione di diversi residenti del condominio di Albignasego la settimana scorsa. Nonostante l’intervento dei pompieri e della Polizia locale, l’animale, già in età avanzata, non è riuscita più a riprendersi. È deceduta dopo una settimana di agonia. I vigili del fuoco erano intervenuti con un’autoscala per raggiungere l’appartamento e dare una prima assistenza alla cagnolina. Le sue condizioni però erano apparse subito molto gravi tanto che le era stato dato anche ossigeno prima del trasporto in clinica veterinaria.

Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Il pelosetto poteva spostarsi e aveva riparo dalla luce diretta del sole ma sarebbe rimasta incastrata col guinzaglio nei piedi di un tavolo, rimanendo bloccata per ore sotto il sole.