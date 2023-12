Non è stato un Natale sereno per i medici e il personale sanitario campano. L’ultima aggressione, in ordine di tempo, è avvenuta all’Ospedale San Paolo, zona Fuorigrotta: una donna, in stato di evidente alterazione emotiva, ha aggredito una dottoressa.

L’anno orribile dei sanitari: più di trenta aggressioni nell’Asl Napoli 2 Nord

Momenti di tensione anche al San Giuliano di Giugliano la sera di Natale dove in un video diffuso su TikTok si vede una folla di pazienti nel triage. Proprio al San Giuliano da tempo è stato chiesto dal consigliere regionale Giovanni Porcelli un drappello di Polizia per evitare nuove scene di violenza. Intanto anche a Bacoli il personale del 118 nella notte di Natale è stato aggredito e insultato.

Sono più di trenta le aggressioni subite nel 2023 dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord, numeri che destano allarme e preoccupazione per chi lavora in ospedali e zone difficili come quelle dell’area nord.