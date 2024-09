The Club Factory è agenzia premiata agli OpenArtAward 2024. Decima edizione del premio OPENARTAWARD, tenutosi sabato 28 settembre 2024, alle ore 17:30, presso il Teatro Acacia di Napoli.

L’agenzia “The Club Factory” premiata agli OpenArtAward 2024

Gli OPENARTAWARD sono uno dei premi più prestigiosi nel settore della pubblicità, celebrando l’eccellenza creativa che vede una giuria composta da studenti di Graphic Design e Pubblicità dell’Istituto OPENART, offrendo così una valutazione imparziale e attenta alle nuove tendenze e, premiando le migliori campagne pubblicitarie realizzate a livello nazionale e internazionale. Con oltre 1611 artworks iscritti e la partecipazione di 178 agenzie, di cui 32 estere, si conferma come il premio di settore con il più alto numero di iscritti in Italia.

Essere tra i premiati degli OPENARTAWARD 2024 rappresenta un riconoscimento importante per The Club Factory, frutto dell’impegno e della passione dimostrati nel mondo della comunicazione creativa. La nostra agenzia è stata orgogliosa di prendere parte a questo evento esclusivo che vedeva 2 nostri lavori in concorso: il calendario 2023 nella categoria “No Profit”, creato a scopo benefico per Caritas Italia in collaborazione con Tele Club Italia con gli scatti fotografici di Andrea Matacena, impreziosito dalle illustrazioni di DaniloPè (Danilo Pergamo), entrato in shortlist (di n.8 lavori) ma non premiato e per la produzione del video podcast “Pop Corn!” nella categoria “Self Promotion” che ha ricevuto il premio “Elite”.

Infine, fiore all’occhiello della serata, lo special award assegnato a The Club Factory da “Fedrigoni” (la più importante cartiera d’Italia e tra le principali del mondo) per il lavoro di packaging realizzato per “Sport Solutions” in occasione della coppa del mondo di nuoto di fondo per la tappa di Golfo Aranci.