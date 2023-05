Si è diffusa rapidamente in queste ore a Melito della prematura scomparsa di Gaetano Ponticiello, melitese stimato e conosciuto in città.

Melito piange Gaetano Ponticiello: lutto sui social

Titolare di una storico negozio di ottica nel centro, in via Roma, insieme al fratello Stefano, il 50enne lascia due bambini piccoli. In molti ricordano la sua professionalità e la sua gentilezza. A stroncarlo un tumore contro cui lottava da alcuni mesi e a cui si è dovuto arrendere in queste ore. Inutile il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Melito ha perso un suo figlio. Che la terra ti sia lieve“, scrive un amico. “Un’altra persona perbene e giovane che ci lascia prematuramente”, aggiunge Maurizio. “Non si è mai pronti”, commenta Salvatore. Ancora non è nota la data dei funerali.