Villa Literno. In passato regno dei bracconieri e gestita dalla criminalità, poi liberata dall’operazione dei carabinieri. La zona umida della Soglitelle ora diventa oasi protetta della Lipu, ente principale per la protezione dell’avifauna.

Stamani la firma dell’accordo a Villa Literno per l’area divenuta negli ultimi anni – grazie al grande lavoro dell’ente riserva Volturno-Falciano-Licola col presidente Giovanni Sabatino – la casa di splendide specie di uccelli come i fenicotteri. L’obiettivo è renderla sempre di più meta per un turismo sostenibile a partire dalla scolaresche. All’evento presenti anche il sindaco di Villa Literno Valerio Di Fraia, il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ed il vicepresidente regionale con delega all’ambiente Fulvio Bonavitacola.

