La storia di Giugliano nella Genesi della Collegiata di Santa Sofia

Giugliano. Animati dal desiderio di raccontare le origini e l’importanza di questo nostro tempio cittadino, dopo otto anni di ricerche e studi, ricostruendo documenti e fonti archivistiche civili ed ecclesiastiche, mons. Luigi Ronca, il prof. Francesco Vasca e l’arch. Antonio Nardelli hanno tracciato la storia della chiesa e dei suoi tesori artistici nell’opera intitolata La Genesi della Collegiata di Santa Sofia, con fotografie di Gianfranco Vista, pubblicata a cura di Claudio Editore. La grafica di copertina immerge la chiesa nella città attraverso il bel disegno dell’architetto Antonio Pianese.

La presentazione della monografia è prevista per giovedì 27 febbraio alle ore 19:00 presso la Chiesa Collegiata di Santa Sofia in Giugliano. All’evento, insieme agli autori e all’editore, interverranno S. E. mons. Angelo Spinillo vescovo di Aversa, la dott.ssa Marianna Merolle funzionario della Soprintendenza di Napoli, il prof. Gian Giotto Borrelli dell’Università Suor Orsola Benincasa e mons. Ernesto Rascato incaricato diocesano per i beni culturali.

L’opera è organizzata in due volumi. Il primo inizia illustrando le origini dell’edificio, per trattare poi la vicenda storico-artistica della Collegiata, seguendone sia i numerosi ammodernamenti susseguitisi nei secoli che il ruolo di tempio patronale e centro del tessuto urbano in rapporto alla comunità ecclesiastica e civile. Nel secondo volume sono presentate le opere d’arte che arricchiscono la Collegiata e raccontano le storie di tante persone che, nel succedersi dei secoli, hanno voluto lasciare in questa chiesa una testimonianza della propria fede. La narrazione è strutturata in modo semplice, consentendo al lettore di approcciarsi alla conoscenza della Collegiata immaginandosi un visitatore che, entrando nel tempio, interessato e curioso, vuole conoscere tutte le opere che raccontano la storia del luogo sacro e della città.

La Chiesa Collegiata di Santa Sofia ha da sempre rappresentato un anello di congiunzione tra il mondo civile e quello ecclesiale della città, uno spazio in cui ogni giuglianese s’identifica, trovando in essa segni e testimonianze delle antiche origini cumane. Questo legame della chiesa con la città si è consolidato nei secoli grazie all’impegno del clero e dei laici che hanno operato presso la Collegiata e l’hanno resa, oltre che luogo di preghiera, uno spazio di formazione e promozione sociale per ragazzi, giovani e adulti di tantissime generazioni di giuglianesi, come testimoniato dalla presenza ultra centenaria del gruppo di Azione Cattolica, “la San Gerardo”, dalle attività della Congrega del Corpo di Cristo, la più antica della città, e dall’instancabile impegno del Comitato festeggiamenti in onore di San Giuliano che ogni anno organizza la festa patronale.

Per immergersi in questo racconto, l’appuntamento, dunque, è per giovedì 27 febbraio alle ore 19:00 presso la Chiesa Collegiata di Santa Sofia!