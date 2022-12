Marisa Diana non nasconde la commozione nel parlare di suo fratello Don Peppe davanti ai piccoli alunni della scuola Europa Unita di Afragola. Assieme a lei, a portare esempi concreti di legalità in un evento dal titolo “la scuola rende liberi”, la capitana dei carabinieri di Casoria Valentina Bianchin, il giudice onorario per il tribunale dei minori Giuseppe Marino e il magistrato Nicola Graziano che agli studenti ha parlato anche del suo libro “parole in libertà, percorsi di educazione civica”.

A moderare l’incontro il cronista Fabio Buononato che ha ricordato l’inaugurazione, ben 37 anni fa, dell’auditorium scolastico in un quartiere che – da allora. Da allora, non molto è cambiato. La Salicelle – rione di cui troppo spesso si parla solo per eventi negativi – sono ancora slegate al resto della città. La scuola Europa Unita e la parrocchia unici punti di riferimento del quartiere.