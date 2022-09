Preoccupazione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina da giovedì mattina è sotto controllo medico nella sua residenza del Castello di Balmoral, in Scozia, e che i medici sono “preoccupati” per le sue condizioni di salute. Non ci sono altre informazioni al riguardo per il momento.

Sembrano essere critiche le sue condizioni. Elisabetta II, 96 anni, in questo momento è sotto osservanza medica. Molti membri della famiglia reale britannica, tra cui il figlio Carlo e il nipote William, hanno fatto sapere che stanno andando in Scozia per raggiungerla. Andranno anche il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Solo qualche mese fa aveva festeggiato i 70 anni di regno.

Regina Elisabetta sta male

La sovrana si era mostrata in pubblico solo due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss a capo del governo. Truss è la premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno. La regina è a Balmoral già da inizio agosto: è il luogo dove la famiglia reale trascorre i mesi estivi. Sarebbe dovuta rientrare a Londra nei giorni scorsi per la proclamazione ufficiale della nuova prima ministra Liz Truss. Aveva però deciso di rimanere a Balmoral, ed era stata Truss a raggiungerla in Scozia, martedì.

Già in passato la regina avesse avuto problemi di salute di vario tipo, ma raramente Buckingham Palace li aveva commentati pubblicamente. Il messaggio diffuso oggi fa pensare, secondo BBC, che i problemi di salute della regina stavolta siano particolarmente seri.

A Balmoral, oltre l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla, sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.