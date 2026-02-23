La proposta di Pianese: “Portare la sezione penale del Tribunale di Aversa a Giugliano”

Portare a Giugliano la sezione penale del Tribunale di Aversa e aprire un confronto anche sulla sede dell’Asl. È la proposta lanciata dal consigliere comunale Giovanni Pianese, che si rivolge direttamente al sindaco D’Alterio chiedendo un impegno istituzionale condiviso per rafforzare il ruolo della città sul piano amministrativo e giudiziario.

Secondo Pianese, il Comune sarebbe ancora nelle condizioni di avanzare una proposta “fattibile” per ottenere l’allocazione della sezione penale a Giugliano. “Ci sono tutti i presupposti per poterlo ottenere”, ha dichiarato in consiglio, spiegando di aver già avuto un confronto con Del Mastro e di essersi aggiornato a quindici giorni per verificare concretamente questa ipotesi.

La proposta in consiglio comunale

L’appello al primo cittadino è chiaro: lavorare in uno spirito di collaborazione, coinvolgendo le forze politiche del territorio e puntando a un incontro al Ministero per sostenere la richiesta. “Non sono argomenti di bassa levatura ma di interesse generale – sottolinea Pianese – si tratta di far crescere socialmente e culturalmente questa città”.

Nel ragionamento del consigliere rientra anche la questione della sede dell’Asl, altra infrastruttura ritenuta strategica per il territorio, attualmente a Frattamaggiore. L’obiettivo dichiarato è quello di “recuperare infrastrutture importanti che danno tono alla città”, rafforzando la presenza dello Stato e dei servizi pubblici in un’area vasta e popolosa come quella giuglianese.

Il sindaco D’Alterio al momento ha già avuto un incontro con viceministro alla Giustizia per trasferire il giudice di pace di Marano a Giugliano dopo il sequestro della storica sede. Se l’amministrazione deciderà di farsi carico anche di questa proposta, potrebbe aprirsi un percorso istituzionale che porterebbe il Comune a confrontarsi direttamente con il Ministero per valutare la fattibilità di entrambe le operazioni.