La pizza ci rende più felici. E questa affermazione trova conferma nella scienza. A spiegare i motivi è la ricercatrice calabrese Jolanda Grillone, biologa nutrizionista e membro dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno, presieduto dal dottor Domenico Della Porta.

La pizza fa bene e ci rende più felice, lo conferma la scienza: “Merito di un amminoacido”

La dottoressa Grillone illustrerà nel dettaglio gli effetti benefici di questo antico piatto partenopeo martedì, 27 agosto, alla Stazione Marittima di Salerno, in occasione della prima giornata del Pitti Pizza & Friends. “In una fumante Margherita c’è il triptofano, un amminoacido essenziale presente nella mozzarella e nell’impasto”, ha detto l’esperta al Corriere della Sera. Questa sostanza “viene utilizzata dal corpo per produrre serotonina, un neurotrasmettitore che contribuisce al benessere e alla felicità”. Particolarmente significativo è il riferimento di Grillone alla Margherita, che nel 2024 celebra i suoi primi 135 anni: “I pomodori – ha infatti dichiarato – sono ricchi di licopene, un potente antiossidante della famiglia dei carotenoidi che conferisce loro il caratteristico colore rosso, quindi apportano ulteriori benefici per la salute. Infine, il basilico, utilizzato come condimento, è noto per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e digestive”.