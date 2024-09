“La Pasticceria è un insieme di tecnica, precisione, passione, conoscenza delle materie prime e creatività. Dai dolci tradizionali alle creazioni più innovative c’è una sola legge: la Pasticceria ristora l’anima. La Pasticceria è una branca specialistica delle professioni gastronomiche che ha come finalità la preparazione

di cibi prevalentemente dolci, che devono essere belli, buoni, sani e procurare emozioni visive e gustative. E per essere un bravo pasticcere servono impegno, rigore, professionalità, creatività e sguardo rivolto al futuro.”

Con la presente motivazione il 3 settembre a Potenza la pastry chef Maria De Vito di Sweet Chocolate di via San Vito a Giugliano è stata insignita del titolo di “Maestro di Pasticceria”. Ad assegnarle il titolo il C.M.C. Cooking Show. Ha ricevuto infatti la pergamena nel corso di una cerimonia dalle mani del Critico Gastronomico Italiano Dott. Enogastronomico Specializzato in Conoscenza Internazionale e valorizzazione degli alimenti e dei luoghi Dott. in Scienze Economiche e Aziendali Diploma di Laurea in Economia e Gestione Aziendale con Specializzazione La Gestione e Direzione Aziendale Cav. Michele Cutro.

“Un grande risultato per il quale ringrazio il Cavaliere Michele Cutro e chi in questi anni ha riposto fiducia nelle mie creazioni – ha commentato la professionista che conclude – non ci fermiamo, anzi questi titoli rappresentano la spinta migliore per far crescere sempre di più e offrire il meglio a chi si affida a Sweet Chocolate”.

