Giugliano. Entrare ed affermarsi nel mondo del food, soprattuto in Italia, ha bisogno di competenze e accurato studio. La Campania, negli ultimi anni, si è difesa benissimo con tanti talenti in ascesa. Tra questi la pastry chef Maria De Vito, che dopo gli studi universitari di Economia, ha deciso di puntare sulla sua più grande passione: il dolce. Ed infatti, dopo aver frequentato i più importanti laboratori di pasticceria in Italia, la 38enne cresciuta a Giugliano in Campania ha dato il via ad un’avventura imprenditoriale dal nome Sweet Chocolate che, in pochi anni, l’ha resa uno degli astri nascenti della pasticceria campana.

La creatività di Maria De Vito oscilla tra la grande passione per la pasticceria tradizionale, la sperimentazione e il mondo degli eventi. Passando per la cioccolateria e arrivando alla “scuola Americana”. Un lavoro minuzioso, di scelta dei migliori prodotto, si legga materia prima, e studio delle quantità, quello che avviene nel suo laboratorio di via San Vito a Giugliano.

