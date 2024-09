E’ conosciuta come l’oro bianco della Campania, gusto, tradizione, identità, economia. Stiamo parlando della Mozzarella di bufala. Un alimento che è molto più che gastronomia, ma rappresentazione culturale.

La Mozzarella come volano per l’economia

La Mozzarella viene esportato in tutto il mondo e rappresenta un importante volano per l’economia locale. Con questo prodotto produce il 14% del Pil regionale, con circa 15mila addetti che lavorano nel comparto. Numeri importanti che ha permesso al Presidente del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dopo, Domenico Raimondo, di paragonare il prodotto alla Fiat.

L’intelligenza artificiale per contrastare la contraffazione

Amata e imitata. La contraffazione non lascia scampo neppure all’oro bianco campano di cui si contano doversi prodotti fake. Per garantire l’originalità e quindi, la conseguente qualità, è entrata in gioco accanto agli ispettori, l’intelligenza artificiale. E’ partita, così, Nina, una AI che grazie a un algoritmo, è capace di trovare i prodotti contraffatti e rivenduti come mozzarella, per poi avviare un’azione di contrasto. Insomma da oggi l’oro bianco, vale davvero oro.