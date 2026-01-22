La migliore granita del mondo è giuglianese, Antonio Carino conquista il premio internazionale

La granita giuglianese conquista il SIGEP 2026 di Rimini. A salire sul gradino più alto del podio è stato Antonio Carino, titolare della graniteria Nice, con sedi a Giugliano e Aversa. Un riconoscimento che premia un lavoro artigianale fatto di studio, ricerca e impegno costante.

Carino ha partecipato alla competizione senza il supporto di associazioni professionali: solo la passione per il suo mestiere e le proprie competenze. Un primato che rappresenta un successo inedito per il territorio e che rende il risultato ancora più significativo.

La granita siciliana con cui Antonio ha ottenuto il premio si distingue dalla versione comunemente conosciuta. Già apprezzata nella sede di Aversa, questa particolare tipologia di granita sarà presto disponibile anche a Giugliano.

