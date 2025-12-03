La magia delle festività torna a scuola: alla “Life School” di Giugliano ci sarà Babbo Natale

Giugliano. L’Istituto “Life School” di Giugliano, situato in Via Nuova Sant’Antonio, riaccende la magia delle festività natalizie con un evento speciale dedicato ai suoi piccoli studenti e alle loro famiglie.

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre 2025, la scuola dell’infanzia e la sezione primavera vivranno un momento indimenticabile: l’arrivo e l’incontro con la figura di Babbo Natale. Gli allievi, accompagnati dai loro genitori, avranno l’emozione di consegnare direttamente al celebre nonnino in rosso la tradizionale letterina, custode dei loro sogni, desideri e richieste per il Natale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Direttrice dell’istituto giuglianese, Cecilia Marrone, si rinnova non solo come appuntamento classico pre-natalizio, ma anche come una preziosa occasione di incontro e condivisione. L’evento permetterà a tutta la comunità scolastica di vivere insieme l’atmosfera di festa in un ambiente completamente trasformato e allestito con gioiosi addobbi natalizi.

Il “Life School” si conferma così un punto di riferimento che, oltre alla formazione, promuove i valori della tradizione, della famiglia e della gioia condivisa in vista delle imminenti festività.

Comunicato Stampa