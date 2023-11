Con i tre posticipi andati in scena ieri sera si conclude la quindicesima giornata con la vittoria di misura del Benevento sul fanalino Monterosi, mentre la Casertana espugna Taranto e il Virtus Francavilla si aggiudica il derby salvezza con il Brindisi.

Quindicesimo turno in archivio e classifica che sembra sempre più delineare i valori delle squadre, nella zona alta della classifica continua la corsa solitaria della Juve Stabia che passa di misura al San Filippo battendo un Messina sempre più in zona play out. In piena scia della capolista rimane il Picerno che si aggiudica il big match di giornata contro l’Avellino grazie alle reti di Murano e Santarcangelo, in scia anche il Benevento che dopo la brutta caduta di domenica si rialza battendo il Monterosi Tuscia per 2-1 decidono le rete da Agazzi e Ferrante. Bene anche la Casertana corsara a Taranto nel posticipo di ieri sera. In zona Play off importanti le vittorie di Crotone e Latina che battono rispettivamente Potenza e Foggia e continuano la loro corsa alla vetta della classifica. Giugliano sconfitto a domicilio con il Catania, Di Carmine regala 3 punti a Lucarelli. Importante successo anche del Sorrento che batte il Monopoli per 2-0 uscendo dalla zona play out. Pareggio per la Turris che strappa un punto con l’Audace Cerignola, in zona play out il Virtus Francavilla si aggiudica il derby salvezza con il Brindisi per 2-1 grazie alle reti di Artistico e Giovinco