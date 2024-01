Approfondimento sull’ultimo turno nel girone C contraddistinto da tanti derby di cui tre campani, uno pugliese e il derby laziale tra Monterosi Tuscia e Latina

La Juve Stabia pareggia ancora con il Giugliano

Archiviato il 22 turno nel Girone C di serie C, rallenta ancora la Juve Stabia pareggiando il derby con il Giugliano, al Menti è 0-0. L’Avellino sbanca 1-3 lo Zaccheria di Foggia e continua la sua rincorsa alla capolista. Al terzo posto balza il Benevento che batte la Casertana nel posticipo del Lunedì e scavalca proprio i falchetti fermi a 38 punti. Il Crotone non riesce ad accorciare verso il secondo posto non andando oltre il pareggio con il Virtus Francavilla in casa.

Il Sorrento batte la Turris nel derby

In chiave play off importante successo del Sorrento che si aggiudica il derby con la Turris 2-1 e si porta a quota 32 punti. Pareggio per l’Audace Cerignola nel derby pugliese con il Brindisi, al Fanuzzi finisce 1-1. Il Latina batte il Monterosi Tuscia 1-0 e si rilancia in zona play off dopo il periodo di crisi.

Nei bassi fondi della classifica importantissimi successi per Monopoli e Messina che battono rispettivamente Potenza e Taranto e trovano importanti punti salvezza. Rinviata Picerno-Catania per impraticabilità di campo per via delle avverse condiizoni meteo nella città lucana