Archiviato il sedicesimo turno nel girone C, la Juve Stabia continua la sua corsa in vetta aggiudicandosi il derby big match di giornata battendo il Benevento per 1-0, ad inseguire a -3 la capolista il sempre più sorprendente Picerno che trova la sua sesta vittoria consecutiva che batte a domicilio l’Audace Cerignola. Al terzo posto solitario troviamo la Casertana che si aggiudica il posticipo del lunedì battendo il Foggia con le reti di Montalto e Curcio. Continua la sua cavalcata verso i play off il Crotone che batte il Brindisi al Fanuzzi grazie alle reti di Vuthaj e Spaltro. Continua il momento altalenante dell’Avellino che non va oltre il pareggio casalingo a reti bianche contro la Turris. In zona play off importante successo del Taranto che sbanca il Viviani di Potenza per 1-2, sempre in ottica play off cade in casa il Latina contro il Sorrento per 1-2 grazie alle reti di Martignago e Ravasio. Il Catania non va oltre il pareggio con il Virtus Francavilla, ad Artistico risponde De Luca per il pareggio del Massimino. Continua il sorprendente momento del Giugliano di Bertotto che con un roboante 1-3 sbanca il Veneziani di Monopoli e rilancia le proprie ambizioni di play off. Nella parte bassa della classifica il Messina si aggiudica il delicato Match con il Monterosi Tuscia

Classifica

Juve Stabia 35, Picerno 32, Casertana 30, Benevento 29, Crotone 28, Avellino 27, Taranto 26, Latina 25, Catania 22, Giugliano 22, Audace Cerignola 21, Foggia 21, Sorrento 19, Monopoli 18, Potenza 18, Virtus Francavilla 16, Turris 15, Messina 14, Brindisi 10, Monterosi Tuscia 9