Archiviato il 24 turno nel girone C di serie C, continua la cavalcata solitaria in vetta della Juve Stabia che passeggia in casa con il Cerignola, Ok Avellino, Benevento e Giugliano. Rallenta ancora la Casertana, pareggio anche per il Sorrento, sempre più giù la Turris.

I risultati del 24 turno nel girone C

Partiamo dalla vetta con la Juve Stabia che rifila un poker all’Audace Cerignola e continua la sua corsa incontrastata in vetta alla classifica, insegue l’Avellino corsaro sul campo del Monopoli, Patierno regala tre punti agli irpini. Vince anche il Benevento che chiude la pratica Brindisi nel primo tempo grazie ai nuovi acquisti Larini e Starita. Continua l’entusiasmante campionato nelle zone altissime del campionato per il Picerno, che batte e inguaia la Turris 1-0 e resta al quarto posto.

Vince il Giugliano in zona play off. Pari per la Casertana, ko la Turris

Vince il Taranto che sconfigge all’ultimo secondo il fanalino Monterosi Tuscia e resta al quinto posto. Pareggio tra Crotone e Sorrento in zona play off, De Francesco risponde a Tribuzzi. Rallenta ancora la Casertana che non va oltre lo 0-0 casalingo con il Potenza. Importante vittoria in chiave Play off per il Giugliano a cui basta un gol di Maselli ad inizio partita per battere il Latina. Stenta a decollare il Catania che non riesce a vincere a Foggia, allo Zaccheria è 1-1. Nelle zone basse della classifica importante vittoria del Messina che batte la Virtus Francavilla e allontana i Play Out.