La dea bendata torna a sorridere alla Campania con il concorso del Lotto di sabato 15 febbraio. Come riporta Agipronews, nella regione sono state centrate due vincite straordinarie.

La fortuna bacia la Campania: maxi vincite al Lotto e al 10eLotto

La prima, da oltre 267mila euro, è stata realizzata a Pratola Serra, in provincia di Avellino, presso il punto vendita della Strada Statale 7 bis. La giocata vincente ha fruttato il terzo premio più alto dell’anno grazie a una quaterna Oro, tre terni Oro e tre ambi Oro sulla ruota di Napoli.

Un’altra importante vincita, da oltre 216mila euro, è stata registrata a Portici, in provincia di Napoli, grazie a una giocata Lottopiù effettuata presso l’esercizio di Piazza San Ciro, ottenendo il quarto premio più alto dell’anno.

Oltre a questi due premi da capogiro, la fortuna ha toccato anche altre località campane: 13.500 euro sono stati vinti ad Angri, in provincia di Salerno, nel punto vendita di Corso Italia, mentre oltre 12mila euro sono stati centrati a Castellammare di Stabia (NA), presso l’esercizio di Via Galeno.

Colpo da 50mila euro a Scafati con il 10eLotto

Oltre al Lotto, anche il 10eLotto ha regalato gioie in Campania. Sempre nel concorso di sabato 15 febbraio, a Scafati (SA), presso il punto vendita di Via Cavalieri di Via Bonifica, è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.