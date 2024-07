L’Università degli Studi di Napoli Federico II e la comunità scientifica piangono la scomparsa del professor Luigi Califano. Califano, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, è morto improvvisamente nella sua villa a Ischia. Recentemente era entrato nell’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica (Onfss) presso il Ministero dell’Università e della Ricerca.

Califano, una lunga carriera dedicata alla Medicina

Nato nel 1959, Califano era specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale e Chirurgia Plastica. Nel 2020 si era candidato come rettore dell’Università Federico II, ma l’elezione è stata vinta da Matteo Lorito. Ha insegnato Chirurgia Maxillo-Facciale e Logopedia. Dal 2003 dirigeva la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal 2005 era membro del comitato di revisione dell’International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Nel 2012 è diventato direttore del DAS di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Nel 2013 ha assunto il ruolo di vice direttore del Dipartimento di Neuroscienze e di direttore del DAI Testa-Collo. Califano è stato Presidente della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale. Dal 2014 era vicepresidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia. Dal 2015 faceva parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua AGENAS.