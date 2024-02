Pretendeva ogni giorno dall’ex moglie che gli preparasse il pranzo o la cena, nonostante fossero separati. Per una mancata consegna, un 39enne ha provato a sfondare la porta di casa della vittima, impugnando una cesoia da giardinaggio. Il tutto sotto gli occhi spaventanti dei tre figli.

La ex non gli porta la cena a casa, lui la minaccia con le cesoie nel Napoletano: arrestato 39enne

È accaduto a Cercola, in provincia di Napoli. In via Matilde Serao sono intervenuti i Carabinieri di Torre del Greco, dopo aver ricevuto una segnalazione di un litigio nel cuore della notte. Alcuni residenti hanno indicato loro l’appartamento dal quale provenivano le urla. Qui i militari dell’Arma hanno sorpreso un uomo, un 39enne del posto, mentre brandiva tra le mani l’attrezzo da giardino e colpiva a spallate la porta di un’abitazione. All’interno c’era una donna, terrorizzata, che stringeva a sé i tre figli di 6, 12 e 14 anni. Solo in seguito si è scoperto che la signora è la sua ex moglie e i bimbi, invece, sono i figli della coppia.

Disarmato dai Carabinieri

L’uomo, verosimilmente sotto effetto di stupefacenti, è stato disarmato con non poche difficoltà dai Carabinieri e successivamente arrestato. Secondo quanto ricostruito dai militari, episodi di questo tipo erano frequenti. Quasi sempre scaturiti dall’astinenza da droga e da una gelosia morbosa di lui mai sopita anche dopo la rottura. Le vessazioni verso la moglie e i figli erano quotidiane da anni.

Stavolta a scatenare l’ira furibonda del 39enne la mancata consegna di un pasto. Nonostante la separazione, la donna continuava a preparargli pranzo e cena e, ogni giorno, provvedeva a portarglielo a casa. L’uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.