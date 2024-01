Poco fa, i Carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti in via Don Minzoni 46 per il crollo del lastrico solare di un appartamento al primo piano. All’interno dell’abitazione al momento dell’accaduto vi erano una donna di 80 anni e suo figlio di 44.

80enne ferita nel crollo del solaio a Cercola: illeso il figlio

La donna, a causa della caduta di calcinacci, ha riportato alcune lesioni al volto ed è stata trasportata all’ospedale Maresca. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Miracolosamente illeso anche il figlio. Probabilmente, proprio il rapido intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha contribuito a mitigare i potenziali rischi per la vita delle vittime.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cercola. Le squadre hanno messo in atto tutte le misure necessarie per evitare ulteriori incidenti e hanno prontamente sgomberato anche l’appartamento adiacente, occupato da un altro nucleo familiare.

L’Ufficio Tecnico del Comune ha avviato un’indagine per determinare le cause del crollo e valutare lo stato strutturale dell’edificio coinvolto.