Dopo una stagione difficile, culminata in un Europeo deludente che lo ha spesso messo sotto accusa, Giovanni Di Lorenzo sta vivendo una vera rinascita. Ieri, il capitano ha realizzato una doppietta in nazionale e ha dato il via a una nuova stagione con il Napoli di Antonio Conte, ritornando agli standard che ci aveva abituato dopo un anno amaro e un’estate molto calda per il capitano azzurro.

Da Spalletti a Conte: la rinascita di Di Lorenzo

L’inizio di stagione di Giovanni Di Lorenzo e le sue statistiche rivelano quanto il capitano del Napoli sia tornato a essere il giocatore di qualità e continuità che conosciamo. Dopo un’annata amara e un’estate travagliata, in cui è rimasto distante da Napoli sia fisicamente che emotivamente, il capitano azzurro ha ritrovato la sua brillantezza. I suoi numeri parlano chiaro: 2 gol in 7 partite con la maglia azzurra, che si aggiungono alle due reti segnate contro Israele nella vittoria per 4-1 ad Udine.

Da terzino o da braccetto, Di Lorenzo garantisce rendimento

La rinascita di Di Lorenzo è anche frutto del lavoro svolto con Antonio Conte a Napoli. Nelle prime gare di questa stagione, è stato impiegato nella difesa a 3 come braccetto di destra, per poi tornare alla sua posizione naturale di terzino destro in una difesa a quattro. In entrambe le posizioni, ha garantito prestazioni eccellenti, riscoprendo anche il gusto del gol. Inoltre, ha riacquistato la titolarità e la fascia di capitano nella nazionale, sotto la guida del suo amato allenatore Luciano Spalletti, che sta costruendo un nuovo ciclo per la squadra basato su una solida difesa a 3.