Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, Conte conferma tutto in conferenza

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli conferma la richiesta di Kvaratskhelia di cessione a gennaio: “Personalmente provo una grande delusione, sono stato sei mesi – sia con lui che con altri – a farlo sentire al centro del progetto. Ora mi faccio da parte. Dovesse per qualche motivo restare, non dovrà mai pensare che il suo allenatore l’abbia voluto incatenare. Mercato di riparazione? Non vedo l’ora che finisca”

“Sono deluso, ma non incatena nessuno”

” “Stiamo parlando di un calciatore importante. Quest’estate – quando ho parlato col presidente dopo le partenze di gente come Zielinski e Osimhen – volevo avere delle certezze tecniche. Ho preteso che alcuni giocatori venissero confermati, e tra questi sicuramente c’era Kvara. Quest’estate aveva chiesto di essere ceduto, e non era l’unico. Il lavoro che ho dovuto fare sei mesi fa è stato cercare di convincere quei calciatori fondamentali a rimanere, ma tanti volevano comunque prendere altre strade. Ci abbiamo lavorato e sono contento di aver tenuto chi volevo tenere, e oggi quei calciatori sono contenti di restare e sposare il progetto. Per quanto riguarda Kvara: in questo momento ha chiesto al club di essere ceduto, ve lo dico senza giri di parole. Mi è stato riferito e poi confermato dallo stesso calciatore. Personalmente provo una grande delusione, sono stato sei mesi – sia con lui che con altri – a farlo sentire al centro del progetto. A far capire che qui si poteva far qualcosa di importante. E anche lavorando con club, visto che c’era un contratto da rinnovare; ma dopo sei mesi siamo tornati all’inizio.

Le cose le prendo di petto, evidentemente anche io non sono stato così incisivo. Ora mi trovo a un punto in cui devo fare un passo indietro, perché non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. È stato un fulmine a ciel sereno. Ora la situazione la risolverà il club e l’entourage del calciatore. E, se mai dovesse rimanere, non dovrà mai pensare che io l’abbia voluto incatenare. L’ho fatto questa estate: anche un po’ presuntuosamente pensavo che sarei riuscito a convincerlo. Non ci sono riuscito. E ovviamente non è disponibile per la partita col Verona