Pioggia di riconoscimenti per Kimbo: arriva anche il massimo premio del Gambero Rosso

In occasione della presentazione romana della Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso – curata dai coffee expert Andrej Godina e Mauro Illiano, con il coinvolgimento di decine di assaggiatori – Kimbo, il Caffè di Napoli, conquista un risultato straordinario, collezionando quattro Tre Macinini, due Due Macinini e il prestigioso Award Torrefazione Gourmet.

A essere premiati con i Tre Macinini sono stati “Sapiente Incanto” (espresso e moka), “Sapiente Mistero” (espresso e moka), “Sapiente Stupore” (espresso e moka) e “Kimbo Antica Miscela dal 1963”, macinato, nella categoria moka. Due Macinini, invece, sono stati assegnati a “Antica Miscela dal 1963” in cialde, nella categoria monoporzionati, e a “Macinato Fresco” nella categoria moka. Il quadro si completa con l’Award Torrefazione Gourmet, il riconoscimento più alto della Guida, riservato alle aziende che si distinguono per coerenza, qualità della gamma, etica del lavoro e capacità di diffusione della cultura del caffè.

La motivazione ufficiale del premio parla chiaro: l’Award viene assegnato a Kimbo “per l’impegno rivolto all’incremento qualitativo della sua gamma di prodotti e per l’offerta formativa innovativa rivolta al comparto food & beverage”. A ritirare i riconoscimenti sono stati Mario Rubino, Chairman e consigliere delegato di Kimbo, e Massimiliano Scala, Head of Marketing, in rappresentanza della storica azienda fondata a Napoli nel 1963 e oggi presente con i suoi prodotti in oltre cento Paesi del mondo.

«Questi Award – ha dichiarato Scala – sugellano l’impegno e la costanza che ogni giorno destiniamo alla ricerca e alla qualità in ogni sua forma. È per noi particolarmente significativo aver ottenuto i Tre Macinini sia su un prodotto tradizionale come l’Antica Miscela del 1963, sia sulla linea “Sapiente”, che rappresenta l’innovazione in ambito specialty coffee. A completare il quadro, l’Award Torrefazione Gourmet, che celebra la nostra attitudine a sperimentare e osare, anche associando la nostra tazzina al cibo, aprendo per il caffè nuovi scenari nel foodservice».

Nel corso della cerimonia, particolarmente seguita, Scala ha infine richiamato l’attenzione sull’impegno dell’azienda non solo nella ricerca ma anche nella formazione, attraverso le attività del Kimbo Training Center – unico Premier Training Campus SCA del Centro-Sud – e attraverso i nuovi moduli dedicati al caffè che, dal 2026, entreranno a far parte dell’offerta formativa della Gambero Rosso Academy.