Apre un nuovo punto vendita in provincia di Napoli Kfc. Il colosso del pollo fritto ha pubblicato un annuncio facendo sapere che è pronto a una nuova apertura nell’area nord. Dunque dopo Pompei e piazza Carità a Napoli, Kfc arriva a Sant’Antimo.

Non c’è ancora una data esatta dell’inaugurazione del nuovo punto vendita ma si presume sia 2023.

Kfc a Sant’Antimo

L’azienda ha pubblicato un annuncio sul proprio sito internet per cercare personale. Sono 35 i posti di lavoro e le figure ricercate sono Restaurant General Manager, Assistant General Manager, Team leader. Le selezioni sono già aperte e lo saranno fino al 31 dicembre 2022. La zona prescelta è quella di via Appia: è lì dunque che aprirà il nuovo ristorante fast food, dove tra l’altro già insiste anche un McDonald.

I requisiti per lavorare da Kfc sono presenti sul sito di Kfc, alla sezione “Lavora con noi”, dove ci sono le descrizioni sulle mansioni da svolgere e i requisiti per candidarsi. Sul sito si legge: “Vende ai clienti i prodotti KFC seguendo le indicazioni degli standard aziendali. Prepara prodotti fritti (i.e. patatine) e le altre tipologie di prodotti in maniera efficiente, efficace e conforme agli standard mantenendo, nel mentre, pulite e ordinate le attrezzature e gli utensili utilizzati”.

Per gli amanti del pollo fritto del colonnello dunque una buona notizia.