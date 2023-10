La Juve Stabia continua a far sognare i propri tifosi. Le Vespe battono anche il Catania al Romeo Menti e volano in solitaria alla guida del girone C.

Juve Stabia capolista solitaria. Solo pari Benevento

Contro gli etnei basta una rete di Meli, poco dopo la mezz’ora, servito da Candellone in sospetto offside. La formazione stabiese soffre e porta a casa tre punti pesanti. Per il Sorrento grande vittoria a Francavilla. Manita dei costieri in trasferta.

Match subito indirizzato con l’uno-due nei primi venti minuti, con Ravasio e Vitale. La Virtus ha provato a riaprire il match, ma ancora Vitale, Scala e Ravasio hanno calato il pokerisismo che permette ai rossoneri di trovare il sorriso.

Al Vigorito Benevento fermato dal Picerno, ospiti subito in vantaggio con Murano, nella ripresa pareggia Marotta su rigore ma Murano riporta i lucani in avanti, ancora dagli 11 metri. Pari acciuffato dal Benevento nel finale con la rete di Kubica al 94eismo. Stasera attesa per il derby Casertana-Avellino, mentre la Turris sarà impegnata a Potenza.