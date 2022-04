Un cliente “speciale” si è presentato in un supermercato di Ittiri, in provincia di Sassari. Un cavallo è entrato attraverso l’ingresso con le porte automatiche e ha girato nei corridoi del market tra gli scaffali della merce.

Ittiri, cavallo entra in supermercato e va in giro tra gli scaffali: stupore tra i presenti

Stando alle prime informazioni, l’equino non era accompagnato. Forse spaventato dal temporale, ha lasciato il maneggio e si è diretto in città alla ricerca di un posto in cui ripararsi dalla pioggia battente.

Inevitabilmente si è creato il caos nel supermercato, tra clienti e dipendenti terrorizzati e altri, invece, sorpresi per la insolita visita. Qualcuno ha ripreso la scena con il telefonino e pubblicato il video sui social, che nel giro di poco tempo è diventato virale.

Leggi anche >> Capua, scende dall’auto e prova a rapire il cane di una ragazza

Non c’è stato bisogno di allertare le autorità, perché la visita dell’animale è durata meno di quanto ci si aspettasse: il cavallo ha infatti girovagato per i reparti del supermercato, poi si è diretto verso le casse, attraversandole, e infine ha superato le porte di uscita per fare ritorno al luogo dal quale proveniva. Prima di andarsene, però, l’equino avrebbe lasciato le sue deiezioni sul pavimento. Un “regalo” che di sicuro non sarà stato di gradimento ai gestori del supermarket.