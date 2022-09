Si chiama “Itinerari da Fiaba” ed è un progetto regionale che coinvolge ben 5 comuni, dedicato a Giambattista Basile. Una rassegna in cui le favole del grande scrittore trovano un aggancio con i prodotti e la gastronomia del territorio nell’ambito di degustazioni e spettacoli. Verrebbe da pensare che il tutto si svolga a Giugliano, paese natale di Basile. E invece no. A organizzare questa importante iniziativa sono cinque comuni fra l’Irpinia e il Salernitano: Bracigliano, sede del Parco letterario “Lo Cunto de li Cunti”, Calvanico, Solofra, Contrada e Montoro.

“Itinerari di Fiaba,” rassegna sul Basile in 5 comuni: non c’è Giugliano

Rappresentazioni ispirate ai testi del favolista giuglianese, e l’opera del Basile diventa una preziosa traccia gastronomica per capire le radici della grande gastronomia napoletana. Una rassegna che esalta e valorizza la figura di Giambattista Basile e la mela annurca, ma che è stata pensata da altre amministrazioni e associazioni campane e non Giugliano, comune di nascita del Basile.

Nella terza città della Campania l’ultima iniziativa pubblica risale al museo allestito a Palazzo Palumbo, Mirabasile, nel 2019. Nel 2021 Jorit ha dipinto il volto di Basile sulla metropolitana di Giugliano. L’amministrazione Pirozzi si era impegnata sempre nel 2021 alla costituzione della fondazione Giambattista Basile per valorizzare la sua figura ma al momento iniziative in tal senso non se ne registrano. Insomma se nella città che custodisce le spoglie del letterato non si è capaci di dare lustro e sfruttare la sua figura per scopi di marketing territoriale, sicuramente sanno farlo altrove dove non solo hanno un parco letterario intitolato alla sua più grande opera, “Lo punto de li cunti”, ma anche una rassegna totalmente incentrata su di lui.