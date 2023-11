L’italia obbligata a vincere per staccare il pass per Euro 2024

Venerdì e lunedì prossimo la Nazionale maschile di calcio gioca contro Macedonia del Nord e Ucraina le ultime due partite dei gironi di qualificazione agli Europei della prossima estate. La qualificazione non è per nulla sicura: attualmente l’Italia è terza nel suo girone dietro Inghilterra, prima e già qualificata, e Ucraina, seconda con 3 punti di vantaggio ma anche una partita in più dell’Italia.

Come può qualificarsi l’Italia ?

Per qualificarsi agli Europei ed evitare di saltare un altro torneo internazionale — di cui peraltro è detentrice — dopo le ultime due edizioni dei Mondiali, l’Italia parte in rimonta ma avrà tutte le occasioni per riuscirci. Ha infatti due partite da giocare, tra cui uno scontro diretto, per recuperare tre punti all’Ucraina, che ne giocherà soltanto una. E tre punti potrebbero bastare, dato che in caso di pari merito l’ordine in classifica verrà deciso dagli scontri diretti: all’andata l’Italia ha battuto 2-1 l’Ucraina. Basterà quindi mantenere il vantaggio negli scontri diretti e fare almeno 3 punti in due partite. Per il commissario tecnico Luciano Spalletti l’obiettivo primario è battere subito la Macedonia del Nord, venerdì sera a Roma.

L’incubo Macedonia

Negli ultimi anni le debolezze dell’Italia sono state spesso messe in evidenza proprio dalla nazionale balcanica. Nel 2017 un deludente pareggio a Skopje preannunciò l’eliminazione dagli spareggi per la qualificazione ai Mondiali, e a marzo del 2022 fu sempre la Macedonia del Nord a eliminarci al primo turno di un’altra edizione degli spareggi. Lo scorso settembre, invece, un altro pareggio a Skopje ha complicato il percorso verso la qualificazione agli Europei.

Le scelte di Spalletti

Chance per Raspadori nel ruolo di prima punta per il match di Roma tra Italia e Macedonia del Nord: Spalletti ha provato lui, in vantaggio su Scamacca e Kean, alla vigilia. In difesa Gatti favorito su Buongiorno. Tornano Jorginho e Chiesa dal 1′. Tra gli avversari c’è Elmas